В Нижнем Новгороде определили меры поддержки для самозанятых

В Нижнем Новгороде рассказали о мерах поддержки для самозанятых, оказавшихся в трудной ситуации из-за режима самоизоляции.

Об этом сообщает mk.ru со ссылкой на городскую администрацию.

В частности, может быть предложена ежемесячная выплата в размере 13,9 тыс. рублей для тех, кто был зарегистрирован в качестве самозанятых до 13 марта 2020 года.

Также стало известно, что с запуска беспроцентного кредитования 1 апреля МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, одобрил 127 подобных кредитов на общую сумму около 400 млн рублей, сообщает «Газета.Ru».

В работе находится более 200 новых заявок на сумму, превышающую 700 млн рублей.

На кредиты со ставкой 0% могут претендовать предприниматели, проработавшие не менее года, внесённые в реестр субъектов МСП и ведущие деятельность в одной из девяти отраслей, признанных наиболее пострадавшими от ситуации с коронавирусом.

Ранее сообщалось, что власти Москвы утвердили третий пакет мер поддержки бизнеса.