В Нижнем Новгороде определили меры поддержки для самозанятых
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Об этом сообщает mk.ru со ссылкой на городскую администрацию.
В частности, может быть предложена ежемесячная выплата в размере 13,9 тыс. рублей для тех, кто был зарегистрирован в качестве самозанятых до 13 марта 2020 года.
Также стало известно, что с запуска беспроцентного кредитования 1 апреля МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, одобрил 127 подобных кредитов на общую сумму около 400 млн рублей, сообщает «Газета.Ru».
В работе находится более 200 новых заявок на сумму, превышающую 700 млн рублей.
На кредиты со ставкой 0% могут претендовать предприниматели, проработавшие не менее года, внесённые в реестр субъектов МСП и ведущие деятельность в одной из девяти отраслей, признанных наиболее пострадавшими от ситуации с коронавирусом.
Ранее сообщалось, что власти Москвы утвердили третий пакет мер поддержки бизнеса.