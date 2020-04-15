Мексика сократит добычу нефти только на май и июнь

Министр энергетики Мексики Росио Нале сообщила, что, согласно соглашению ОПЕК+, Мехико сократит добычу нефти только на май и июнь.

«Мы заявили, что не можем участвовать во втором этапе соглашения, с июля по декабрь 2020 года, когда страны-участники установили снижение добычи не 23%, а 18%», — приводит РИА Новости её слова.

Она отметила, что Мексика восстановит «сокращённые 100 тыс. баррелей» и установит «объём добычи на расчётном уровне 1721 баррель в день».

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты помогут Мексике сократить добычу нефти, взяв на себя часть её обязательств в рамках ОПЕК+.