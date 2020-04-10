Трамп: США возьмут на себя обязательства Мексики по сокращению добычи

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты помогут Мексике сократить добычу нефти, взяв на себя часть её обязательств.

Об этом сообщает Bloomberg.

По словам Трампа, Мексика сократит нефтедобычу на 100 тыс. баррелей в сутки.

США, в свою очередь, возьмут на себя дополнительные обязательства по сокращению 250 тыс. баррелей в рамках сделки ОПЕК+.

Трамп отметил, что потом Мексика возместит США расходы. По его словам, возможно, «это будет в другой форме».

ОПЕК+ согласовала сделку по сокращению добычи нефти, она будет длиться до 1 мая 2022 года. Об этом заявил министр энергетики России Александр Новак по итогам встреч министров стран G20.