Трамп: США возьмут на себя обязательства Мексики по сокращению добычи
- Reuters
Об этом сообщает Bloomberg.
По словам Трампа, Мексика сократит нефтедобычу на 100 тыс. баррелей в сутки.
США, в свою очередь, возьмут на себя дополнительные обязательства по сокращению 250 тыс. баррелей в рамках сделки ОПЕК+.
Трамп отметил, что потом Мексика возместит США расходы. По его словам, возможно, «это будет в другой форме».
ОПЕК+ согласовала сделку по сокращению добычи нефти, она будет длиться до 1 мая 2022 года. Об этом заявил министр энергетики России Александр Новак по итогам встреч министров стран G20.