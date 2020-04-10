Трамп: США возьмут на себя обязательства Мексики по сокращению добычи

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Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты помогут Мексике сократить добычу нефти, взяв на себя часть её обязательств.
Трамп: США возьмут на себя обязательства Мексики по сокращению добычи
  • Reuters

Об этом сообщает Bloomberg.

По словам Трампа, Мексика сократит нефтедобычу на 100 тыс. баррелей в сутки.

США, в свою очередь, возьмут на себя дополнительные обязательства по сокращению 250 тыс. баррелей в рамках сделки ОПЕК+.

Трамп отметил, что потом Мексика возместит США расходы. По его словам, возможно, «это будет в другой форме».

ОПЕК+ согласовала сделку по сокращению добычи нефти, она будет длиться до 1 мая 2022 года. Об этом заявил министр энергетики России Александр Новак по итогам встреч министров стран G20.

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