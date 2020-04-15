МЭА ожидает в 2020 году крупнейшее в истории падение спроса на нефть

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Падение спроса на нефть по итогам текущего года станет крупнейшим в истории и составит 9,3 млн баррелей в сутки.
МЭА ожидает в 2020 году крупнейшее в истории падение спроса на нефть
  • Reuters

Как сообщает РИА Новости, об этом говорится в апрельском докладе Международного энергетического агентства (МЭА).

«Даже с учётом того, что ограничения передвижения будут ослаблены во второй половине года, мы ожидаем, что мировой спрос на нефть в 2020 году упадёт на 9,3 млн баррелей в день по сравнению с 2019 годом», — отмечается в документе.

Как уточняет МЭА, такое снижение станет «крупнейшим в истории».

В настоящее время майские фьючерсы на нефть WTI снизились на 2,34%, составив $19,64 за баррель.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июне упали на 3,65% — до $28,52 за баррель.

В начале апреля российский лидер Владимир Путин в ходе совещания по ситуации на глобальных энергорынках заявил, что в будущем из-за ситуации на рынке нефти можно столкнуться с её дефицитом.

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