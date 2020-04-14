Минниханов и бизнес-омбудсмен Титов встретились с предпринимателями

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Президент Татарстана Рустам Минниханов и уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов встретились с представителями бизнеса.
Минниханов и бизнес-омбудсмен Титов встретились с предпринимателями
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Реальное время».

В частности, предприниматели спросили о возможности предоставить места для мобильной торговли. Минниханов ответил, что для данных целей можно использовать Агропромпарк с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований.

Кроме того, глава республики поблагодарил предпринимателей, занимающихся продажей посадочного материала, за предоставление населению возможности закупить семена и с пользой проводить время самоизоляции на дачных участках.

Минниханов также обратился к Титову с просьбой поддержать самые пострадавшие отрасли.

«Людей надо сохранить. Самое ценное — люди. Сегодня для того, чтобы получить выплаты, человек должен уволиться и зарегистрироваться на специальном ресурсе. Нельзя ли по тем отраслям, которые наиболее пострадавшие, предусмотреть субсидии, чтобы сохранить коллективы?» — цитирует Минниханова «Бизнес Online».

Омбудсмен ответил, что вопрос будет рассмотрен.

Ранее первый заместитель главы Нижегородской области Евгений Люлин рассказал о программе финансовой поддержки бизнеса в регионе.

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