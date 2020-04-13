Shell отказалась от сделки по проекту «Меретояханефтегаз»

В концерн Shell сообщили представителям ПАО «Газпром нефть» о том, что не будут завершать сделку по созданию совместного предприятия на базе проекта «Меретояханефтегаз». Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз «Газпром нефти».

«Концерн Shell проинформировал ПАО «Газпром нефть» о том, что не будет завершать сделку по созданию СП на базе «Меретояханефтегаз» в связи с негативным воздействием внешних факторов», — заявили в компании.

«Газпром нефть» будет развивать данный проект самостоятельно.

«Меретояханефтегаз» включает в себя Меретояхинское месторождение, а также Тазовский, Северо-Самбургский и два Западно-Юбилейных участка в Ямало-Ненецком автономном округе.

В компании отметили, что решение Shell по этой сделке «не повлияет на стремление концерна развивать бизнес в России, включая сотрудничество с «Газпром нефтью» как в рамках уже существующих активов, так и по другим перспективным возможностям».

В январе Shell заявила, что, несмотря на американские санкции, поддерживает проект трубопровода «Северный поток — 2», назвав его очень важным для энергобезопасности Европы.