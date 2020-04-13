Shell отказалась от сделки по проекту «Меретояханефтегаз»
- globallookpress.com
«Концерн Shell проинформировал ПАО «Газпром нефть» о том, что не будет завершать сделку по созданию СП на базе «Меретояханефтегаз» в связи с негативным воздействием внешних факторов», — заявили в компании.
«Газпром нефть» будет развивать данный проект самостоятельно.
«Меретояханефтегаз» включает в себя Меретояхинское месторождение, а также Тазовский, Северо-Самбургский и два Западно-Юбилейных участка в Ямало-Ненецком автономном округе.
В компании отметили, что решение Shell по этой сделке «не повлияет на стремление концерна развивать бизнес в России, включая сотрудничество с «Газпром нефтью» как в рамках уже существующих активов, так и по другим перспективным возможностям».
В январе Shell заявила, что, несмотря на американские санкции, поддерживает проект трубопровода «Северный поток — 2», назвав его очень важным для энергобезопасности Европы.