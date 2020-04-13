На форуме «Армия-2020» обсудят крупные юбилеи атомной отрасли

На полях международного военно-технического форума «Армия-2020» в конгрессно-выставочном центре «Патриот» пройдёт конференция, посвящённая крупным юбилеям атомной отрасли.

Это 75-летие атомной отрасли и 70-летие со дня образования 12-го Центрального научно-исследовательского Краснознамённого института Минобороны России.

Участниками конференции станут сотрудники научно-исследовательских и образовательных организаций Минобороны, представители органов военного управления, разработчики перспективных образцов вооружения, военной и специальной техники.

Они обсудят основные события, научно-технические достижения, историческую значимость создания атомной отрасли в целом и 12-го ЦНИИ в частности, сотрудничество института с научными организациями оборонной промышленности и ядерного оружейного комплекса России.

Ранее сообщалось, что на форуме «Армия-2020» впервые покажут новый бронетранспортёр БТР-82АТ.