ЦБ заявил о снижении внешнего долга России

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Банк России заявил, что внешний долг страны за I квартал текущего года сократился на $40,8 млрд, или на 8,3%.
ЦБ заявил о снижении внешнего долга России
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные регулятора.

«Внешний долг Российской Федерации по состоянию на 1 апреля 2020 года, по оценке Банка России, составил $450 млрд, снизившись с начала года на $40,8 млрд, или на 8,3%», — говорится в заявлении.

По данным ЦБ, ключевую роль в динамике показателя сыграла отрицательная переоценка, обусловленная ослаблением рубля. Наиболее заметно влияние этого фактора сказалось на сокращении накопленной величины задолженности по долговым ценным бумагам правительства России и внешним обязательствам прочих секторов.

Ранее глава Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила, что, по данным ЦБ, ситуация за неделю на российском финансовом рынке начала улучшаться.

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