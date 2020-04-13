ЦБ заявил о снижении внешнего долга России

Банк России заявил, что внешний долг страны за I квартал текущего года сократился на $40,8 млрд, или на 8,3%.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные регулятора.

«Внешний долг Российской Федерации по состоянию на 1 апреля 2020 года, по оценке Банка России, составил $450 млрд, снизившись с начала года на $40,8 млрд, или на 8,3%», — говорится в заявлении.

По данным ЦБ, ключевую роль в динамике показателя сыграла отрицательная переоценка, обусловленная ослаблением рубля. Наиболее заметно влияние этого фактора сказалось на сокращении накопленной величины задолженности по долговым ценным бумагам правительства России и внешним обязательствам прочих секторов.

Ранее глава Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила, что, по данным ЦБ, ситуация за неделю на российском финансовом рынке начала улучшаться.