ЦБ заявил о снижении внешнего долга России
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные регулятора.
«Внешний долг Российской Федерации по состоянию на 1 апреля 2020 года, по оценке Банка России, составил $450 млрд, снизившись с начала года на $40,8 млрд, или на 8,3%», — говорится в заявлении.
По данным ЦБ, ключевую роль в динамике показателя сыграла отрицательная переоценка, обусловленная ослаблением рубля. Наиболее заметно влияние этого фактора сказалось на сокращении накопленной величины задолженности по долговым ценным бумагам правительства России и внешним обязательствам прочих секторов.
Ранее глава Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила, что, по данным ЦБ, ситуация за неделю на российском финансовом рынке начала улучшаться.