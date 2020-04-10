ЦБ отметил улучшение ситуации на российском финансовом рынке

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Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила, что, по данным ЦБ, ситуация за неделю на российском финансовом рынке начала улучшаться.
ЦБ отметил улучшение ситуации на российском финансовом рынке
  • © Anton Belitsky
  • globallookpress.com

«Ситуация на российском финансовом рынке несколько улучшилась, волатильность курса и рынка акций снижается. На облигационном рынке происходит определённое снижение доходностей», — приводит РИА Новости слова Набиуллиной.

Также она напомнила, что Минфин на этой неделе возобновил размещение облигаций федерального займа.

Набиуллина добавила, что ситуация с ликвидностью у всех российских банков была относительно спокойной на текущей неделе.

Ранее глава ЦБ заявила, что регулятор согласен с прогнозами, в которых говорится, что ограничительные меры из-за коронавирусной инфекции COVID-19 приведут к росту безработицы в стране.

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