ЦБ отметил улучшение ситуации на российском финансовом рынке

Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила, что, по данным ЦБ, ситуация за неделю на российском финансовом рынке начала улучшаться.

«Ситуация на российском финансовом рынке несколько улучшилась, волатильность курса и рынка акций снижается. На облигационном рынке происходит определённое снижение доходностей», — приводит РИА Новости слова Набиуллиной.

Также она напомнила, что Минфин на этой неделе возобновил размещение облигаций федерального займа.

Набиуллина добавила, что ситуация с ликвидностью у всех российских банков была относительно спокойной на текущей неделе.

Ранее глава ЦБ заявила, что регулятор согласен с прогнозами, в которых говорится, что ограничительные меры из-за коронавирусной инфекции COVID-19 приведут к росту безработицы в стране.