ЦБ отметил улучшение ситуации на российском финансовом рынке
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- globallookpress.com
«Ситуация на российском финансовом рынке несколько улучшилась, волатильность курса и рынка акций снижается. На облигационном рынке происходит определённое снижение доходностей», — приводит РИА Новости слова Набиуллиной.
Также она напомнила, что Минфин на этой неделе возобновил размещение облигаций федерального займа.
Набиуллина добавила, что ситуация с ликвидностью у всех российских банков была относительно спокойной на текущей неделе.
Ранее глава ЦБ заявила, что регулятор согласен с прогнозами, в которых говорится, что ограничительные меры из-за коронавирусной инфекции COVID-19 приведут к росту безработицы в стране.