На поддержку АПК в Удмуртии направят 2,3 млрд рублей в 2020 году

Короткая ссылка
На финансирование производителей сельскохозяйственных товаров и своевременное проведение сезонных работ в Удмуртии в 2020 году предусмотрели более 2,3 млрд рублей из бюджетов всех уровней.
На поддержку АПК в Удмуртии направят 2,3 млрд рублей в 2020 году
  • © Игорь Агеенко
  • РИА Новости

Об этом сообщает ИА «Удмуртия».

Как заявила министр сельского хозяйства и продовольствия региона Ольга Абрамова, на 10 апреля до получателей доведено 116,3 млн рублей.

До конца апреля сумма должна составить 677 млн рублей, до конца мая — почти 1,1 млрд рублей.

Кроме того, 64 производителя направили заявки на краткосрочные кредиты из уполномоченных банков под льготную процентную ставку до 5%. Все обращения одобрены. Общая сумма кредитов — около 2,8 млн рублей.

Ранее Mkset.ru сообщал о мерах поддержки сельского хозяйства в Башкирии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить