На поддержку АПК в Удмуртии направят 2,3 млрд рублей в 2020 году

На финансирование производителей сельскохозяйственных товаров и своевременное проведение сезонных работ в Удмуртии в 2020 году предусмотрели более 2,3 млрд рублей из бюджетов всех уровней.

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РИА Новости

Об этом сообщает ИА «Удмуртия». Как заявила министр сельского хозяйства и продовольствия региона Ольга Абрамова, на 10 апреля до получателей доведено 116,3 млн рублей. До конца апреля сумма должна составить 677 млн рублей, до конца мая — почти 1,1 млрд рублей. Кроме того, 64 производителя направили заявки на краткосрочные кредиты из уполномоченных банков под льготную процентную ставку до 5%. Все обращения одобрены. Общая сумма кредитов — около 2,8 млн рублей. Ранее Mkset.ru сообщал о мерах поддержки сельского хозяйства в Башкирии.