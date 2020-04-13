На поддержку АПК в Удмуртии направят 2,3 млрд рублей в 2020 году
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- РИА Новости
Об этом сообщает ИА «Удмуртия».
Как заявила министр сельского хозяйства и продовольствия региона Ольга Абрамова, на 10 апреля до получателей доведено 116,3 млн рублей.
До конца апреля сумма должна составить 677 млн рублей, до конца мая — почти 1,1 млрд рублей.
Кроме того, 64 производителя направили заявки на краткосрочные кредиты из уполномоченных банков под льготную процентную ставку до 5%. Все обращения одобрены. Общая сумма кредитов — около 2,8 млн рублей.
Ранее Mkset.ru сообщал о мерах поддержки сельского хозяйства в Башкирии.