В Башкирии рассказали о мерах поддержки сельского хозяйства
- Reuters
Об этом сообщает Mkset.ru.
Средства будут предоставлены предприятиям в качестве субсидий. Например, на покупку техники и оборудования для исключения потерь сельхозпродукции предусмотрен 1 млрд рублей, на приобретение минеральных удобрений — 480 млн.
На покупку племенного и маточного мясного поголовья выделят 250 и 95 млн рублей соответственно.
Ранее, как сообщал «Янтарный край», в Калининградской области рассказали об объёмах экспорта сельхозпродукции в 2019 году.