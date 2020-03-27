В Башкирии рассказали о мерах поддержки сельского хозяйства

В Башкирии выделили 1,8 млрд рублей на поддержку сельского хозяйства, заявил на брифинге заместитель премьер-министра республики Андрей Назаров.

Об этом сообщает Mkset.ru.

Средства будут предоставлены предприятиям в качестве субсидий. Например, на покупку техники и оборудования для исключения потерь сельхозпродукции предусмотрен 1 млрд рублей, на приобретение минеральных удобрений — 480 млн.

На покупку племенного и маточного мясного поголовья выделят 250 и 95 млн рублей соответственно.

Ранее, как сообщал «Янтарный край», в Калининградской области рассказали об объёмах экспорта сельхозпродукции в 2019 году.