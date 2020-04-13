Аналитик прокомментировал соглашение ОПЕК+ о снижении добычи нефти

Короткая ссылка
Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков прокомментировал достигнутые ОПЕК+ договорённости по снижению добычи нефти.
Аналитик прокомментировал соглашение ОПЕК+ о снижении добычи нефти
  • РИА Новости

«Сейчас в хранилища закачивается именно дешёвая нефть. Поэтому, когда будет восстанавливаться спрос, цена не будет расти, так как страны будут брать нефть из хранилищ, потому что она дешевле», — сказал он в беседе с ФАН.

По его словам, новая добыча не должна будет превышать по ценам нефть, залитую в хранилища, пока их не «проедят», а когда они закончатся, то можно ждать восстановления цен, что, скорее всего, произойдёт ближе к концу года.

Со своей стороны, член комитета по энергетической стратегии и развитию топливно-энергетического комплекса Торгово-промышленной палаты Рустам Танкаев в беседе с НСН выразил мнение, что само по себе заключение соглашения не повлияло на нефтяной рынок.

Как отметил эксперт, есть три возможных варианта развития событий. Первый предполагает дальнейшее углубление мирового экономического кризиса и распространение пандемии коронавируса, в результате чего цены на нефть будут держаться в диапазоне $20—30 за баррель.

«Другой сценарий говорит о постепенном восстановлении потребления нефти и мировой экономики, и признаки восстановления станут заметны уже к июню. Тогда диапазон цен будет $40—50 за баррель», — рассказал он.

По его словам, в третьем варианте отложенный спрос на большинство товаров вызовет резкий скачок экономики и потребления, как только будет решена проблема коронавируса. В таком случае, прогнозирует Танкаев, цены на нефть смогут превысить $60 за баррель.

Ранее сообщалось, что соглашение ОПЕК+ может быть продлено в декабре 2021 года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить