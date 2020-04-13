Аналитик прокомментировал соглашение ОПЕК+ о снижении добычи нефти
- РИА Новости
«Сейчас в хранилища закачивается именно дешёвая нефть. Поэтому, когда будет восстанавливаться спрос, цена не будет расти, так как страны будут брать нефть из хранилищ, потому что она дешевле», — сказал он в беседе с ФАН.
По его словам, новая добыча не должна будет превышать по ценам нефть, залитую в хранилища, пока их не «проедят», а когда они закончатся, то можно ждать восстановления цен, что, скорее всего, произойдёт ближе к концу года.
Со своей стороны, член комитета по энергетической стратегии и развитию топливно-энергетического комплекса Торгово-промышленной палаты Рустам Танкаев в беседе с НСН выразил мнение, что само по себе заключение соглашения не повлияло на нефтяной рынок.
Как отметил эксперт, есть три возможных варианта развития событий. Первый предполагает дальнейшее углубление мирового экономического кризиса и распространение пандемии коронавируса, в результате чего цены на нефть будут держаться в диапазоне $20—30 за баррель.
«Другой сценарий говорит о постепенном восстановлении потребления нефти и мировой экономики, и признаки восстановления станут заметны уже к июню. Тогда диапазон цен будет $40—50 за баррель», — рассказал он.
По его словам, в третьем варианте отложенный спрос на большинство товаров вызовет резкий скачок экономики и потребления, как только будет решена проблема коронавируса. В таком случае, прогнозирует Танкаев, цены на нефть смогут превысить $60 за баррель.
Ранее сообщалось, что соглашение ОПЕК+ может быть продлено в декабре 2021 года.