Глава Минэнерго США уверен в скором восстановлении нефтяной отрасли

Короткая ссылка
Министр энергетики США Дэн Бруйетт выразил уверенность, что после заключения новой сделки ОПЕК+ американская нефтяная отрасль значительно укрепится.

«Сегодня благодаря лидерству президента (Дональда. — RT) Трампа Россия и Саудовская Аравия заключили историческую сделку, положив конец ценовой войне, которая вызвала беспрецедентную неопределенность на мировых нефтяных рынках», — приводит его заявление РИА Новости.

По словам главы Минэнерго, благодаря Трампу США вступили в «историческую эру роста производства энергии».

«Хотя падение спроса, вызванное COVID-19, и ценовая война сильно повредили промышленности, я уверен, что она скоро восстановится и станет сильнее, чем когда-либо прежде», — подчеркнул Бруйетт.

Ранее Трамп поблагодарил президента России Владимира Путина и короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель-Азиза Аль Сауда за заключение сделки ОПЕК+ по сокращению добычи нефти.

12 апреля страны ОПЕК+ подписали соглашение о сокращении добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки с 1 мая 2020 года на два года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить