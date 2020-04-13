Глава Минэнерго США уверен в скором восстановлении нефтяной отрасли

Министр энергетики США Дэн Бруйетт выразил уверенность, что после заключения новой сделки ОПЕК+ американская нефтяная отрасль значительно укрепится.

«Сегодня благодаря лидерству президента (Дональда. — RT) Трампа Россия и Саудовская Аравия заключили историческую сделку, положив конец ценовой войне, которая вызвала беспрецедентную неопределенность на мировых нефтяных рынках», — приводит его заявление РИА Новости.

По словам главы Минэнерго, благодаря Трампу США вступили в «историческую эру роста производства энергии».

«Хотя падение спроса, вызванное COVID-19, и ценовая война сильно повредили промышленности, я уверен, что она скоро восстановится и станет сильнее, чем когда-либо прежде», — подчеркнул Бруйетт.

Ранее Трамп поблагодарил президента России Владимира Путина и короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель-Азиза Аль Сауда за заключение сделки ОПЕК+ по сокращению добычи нефти.

12 апреля страны ОПЕК+ подписали соглашение о сокращении добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки с 1 мая 2020 года на два года.