В бюджете Севастополя создают финансовый резерв для мер по борьбе с коронавирусом

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В бюджете Севастополя создают финансовый резерв для мер по борьбе с распространением коронавируса.
В бюджете Севастополя создают финансовый резерв для мер по борьбе с коронавирусом
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Новый Севастополь».

Как заявил директор департамента финансов Владимир Штоп, речь идёт о сумме 803,36 млн рублей.

Со своей стороны, и. о. губернатора Михаил Развожаев уточнил, что эти средства могут не понадобиться. Тогда будут произведены обратные трансферты распорядителям бюджетных средств.

Бюджет города на 2020 год составляет 58,24 млрд рублей.

Ранее URA.RU сообщало, что в Ямало-Ненецком автономном округе ввели дополнительные меры по борьбе с распространением коронавируса.

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