В Калужской области обсудили меры поддержки бизнеса

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На заседании заксобрания Калужской области обсудили меры поддержки бизнеса в условиях пандемии коронавируса.
В Калужской области обсудили меры поддержки бизнеса
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Об этом сообщает kp40.ru.

Глава региона Владислав Шапша предложил депутатам рассмотреть меры, принятые областным правительством в поддержку малого и среднего предпринимательства, оказавшегося в наиболее сложной ситуации.

Среди них — докапитализация регионального фонда поддержки предпринимательства, понижение ставки по упрощённой системе налогообложения на год, смягчение требований к получению налоговых льгот.

Соответствующие законопроекты были приняты.

Также стало известно, что в правительстве Омской области назвали сферы деятельности, которые больше всего пострадали из-за ситуации с коронавирусом, передаёт Gorod55.ru. В их число вошли компании розничной торговли, строительства, туризма, рекламных услуг, культуры.

Им будут оказывать поддержку в первую очередь.

Ранее в Подмосковье прокомментировали ситуацию с малым бизнесом.

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