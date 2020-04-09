В Калужской области обсудили меры поддержки бизнеса

На заседании заксобрания Калужской области обсудили меры поддержки бизнеса в условиях пандемии коронавируса.

Об этом сообщает kp40.ru.

Глава региона Владислав Шапша предложил депутатам рассмотреть меры, принятые областным правительством в поддержку малого и среднего предпринимательства, оказавшегося в наиболее сложной ситуации.

Среди них — докапитализация регионального фонда поддержки предпринимательства, понижение ставки по упрощённой системе налогообложения на год, смягчение требований к получению налоговых льгот.

Соответствующие законопроекты были приняты.

Также стало известно, что в правительстве Омской области назвали сферы деятельности, которые больше всего пострадали из-за ситуации с коронавирусом, передаёт Gorod55.ru. В их число вошли компании розничной торговли, строительства, туризма, рекламных услуг, культуры.

Им будут оказывать поддержку в первую очередь.

Ранее в Подмосковье прокомментировали ситуацию с малым бизнесом.