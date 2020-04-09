Эксперт оценил ситуацию на рынке кредитных услуг

Доцент департамента мировой экономики и мировых финансов Финансового университета при правительстве России Лазарь Бадалов оценил ситуацию на рынке кредитных услуг.

В беседе с ФБА «Экономика сегодня» он отметил, что нынешняя ситуация влияет на всех участников рынка.

«Возможно, спрос на кредиты не упадёт, но число заёмщиков, которые смогут пройти оценку банков по финансовому положению, значительно уменьшится, поэтому необходимо учитывать данный момент», — сказал эксперт.

По его мнению, какая-то часть заёмщиков не сможет обслуживать свои долги, кто-то захочет получить кредитные каникулы, а кто-то попросит рефинансирование.

Как считает Бадалов, на рынке произойдёт видоизменение ситуации.

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