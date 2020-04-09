В Москве рассказали об онлайн-поддержке предпринимателей

В Москве рассказали об онлайн-поддержке столичных предпринимателей.

Об этом сообщает vesti.ru.

На сайте mbm.mos.ru появился раздел «Полезные материалы», где представлена информация, которая поможет сохранить и развить бизнес в новых условиях.

Также заработал проект «Коронавирус: важное для бизнеса».

«Предпринимательство — это основа городской экономики. И одна из наших первоочередных задач сейчас — оказывать комплексную поддержку малому и среднему бизнесу, в том числе консультационную», — заявила заммэра Наталья Сергунина.

Содержание разделов планируется постоянно дополнять, передаёт портал мэра и правительства.

Также стало известно, что губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал закон о поддержке предпринимателей, сообщает kp.ru.

«Законом введены меры налоговой поддержки для субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в отраслях, находящихся в зоне риска. К ним относятся гостиницы, предприятия общественного питания, туризма, организации пассажирского автотранспорта», — заявили в Смольном.

В список также попали парикмахерские, химчистки и ряд других предприятий.

Ранее в Подмосковье прокомментировали ситуацию с малым бизнесом.