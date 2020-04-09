Bloomberg: мировая экономика потеряет $5 трлн из-за коронавируса

В течение ближайших двух лет ущерб мировой экономике в связи с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19 составит более $5 трлн. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на прогнозы банков Уолл-стрит.

По данным агентства, мир ожидает «самая глубокая рецессия в мирное время, начиная с 1930-х годов».

Отмечается, что это связано с тем, что из-за угрозы коронавируса власти обязали предприятия прекратить работу, а люди находятся на самоизоляции.

Также указывается, что, согласно прогнозам, спад не будет продолжительным, но экономикам стран потребуется время для восстановления.

Ранее Всемирная торговая организация оценила масштабы спада мировой торговли в 2020 году из-за коронавирусной инфекции COVID-19.