Bloomberg: мировая экономика потеряет $5 трлн из-за коронавируса
- Reuters
По данным агентства, мир ожидает «самая глубокая рецессия в мирное время, начиная с 1930-х годов».
Отмечается, что это связано с тем, что из-за угрозы коронавируса власти обязали предприятия прекратить работу, а люди находятся на самоизоляции.
Также указывается, что, согласно прогнозам, спад не будет продолжительным, но экономикам стран потребуется время для восстановления.
Ранее Всемирная торговая организация оценила масштабы спада мировой торговли в 2020 году из-за коронавирусной инфекции COVID-19.