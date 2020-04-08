В Нижегородской области планируют увеличить расходы бюджета на 371,8 млн рублей

В Нижегородской области планируют увеличить расходы бюджета 2020 года на 371,8 млн рублей.

Об этом сообщает Newsnn.ru со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Соответствующую инициативу на рассмотрение заксобрания внёс глава региона Глеб Никитин.

Дополнительные расходы могут быть направлены на сохранение темпов строительства транспортной развязки Неклюдово — Золотово.

«Строительные работы на объекте не прекращаются, с точки зрения соблюдения технологии прерывать их сейчас нельзя», — пояснил Никитин.

Он уточнил, что в настоящее время идут переговоры о переносе средств федерального бюджета, предусмотренных на строительство трассы, с 2021 на 2020 год.

Ранее, как сообщал портал «Юга.ру», в Адыгее рассказали об увеличении расходов на здравоохранение.