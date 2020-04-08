ВТО обязала Украину исполнить решение по спору с Россией
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- AFP
Об этом сообщается на сайте ведомства.
«В среду, 8 апреля 2020 года, арбитр, назначенный гендиректором ВТО, установил, что Украина должна исполнить решение Органа по разрешению споров ВТО (ОРС) по спору в отношении антидемпинговых мер на российский нитрат аммония (DS493) до 15 сентября 2020 года», — говорится в заявлении.
Уточняется, что речь идёт о споре, инициированном в 2015 году. Он был начат в отношении антидемпинговых пошлин Украины на российский нитрат аммония, рассчитанных с применением методики энергокорректировок.
«ВТО обязала Украину устранить многочисленные нарушения в части расчёта демпинговой маржи, а также обязала исключить «Еврохим» из-под действия антидемпинговых мер», — добавили в министерстве.
Ранее в России оценили решение ВТО по спору с Украиной об импорте вагонов.