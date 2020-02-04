МЭР России оценило решение ВТО по спору с Украиной об импорте вагонов

В Минэкономразвития России удовлетворены решением апелляционного органа ВТО по спору, который был инициирован Киевом против Москвы, об импорте украинских вагонов и железнодорожного оборудования.

Соответствующее заявление опубликовано на сайте ведомства.

Отмечается, что апелляционный орган «полностью подтвердил выводы третейской группы об отсутствии каких-либо систематических нарушений правил Соглашения ВТО о технических барьерах в торговле со стороны России».

Согласно решению, «резкое снижение объёмов импорта украинской железнодорожной продукции в Российскую Федерацию было связано не с действиями российских органов государственной власти, на чём настаивала Украина, а стало следствием иных, в том числе экономических, причин».

В Минэкономразвития отметили, что апелляционный орган не согласился с рядом выводов третейской группы относительно отказов в выдаче и приостановления ранее выданных сертификатов, но при этом также не нашёл нарушений со стороны Москвы.

В ведомстве подчеркнули, что Россия «намерена в полной мере и своевременно исполнять решения Органа ВТО по разрешению споров».

Иск Украины к России был подан в октябре 2015 года и касался ограничения импорта украинских вагонов и стрелочных переводов. По мнению Киева, Россия с 2013 года необоснованно ограничивает поставки вагонов с Украины.