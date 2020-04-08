Ряду предприятий в Калининградской области разрешили вернуться к обычному графику работы
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Как сообщает «Янтарный край», это в том числе лесозаготовительные компании, производители мебели, компьютеров, автотранспортных средств, стройматериалов.
Возобновить деятельность разрешено компаниям, работающим по муниципальным и государственным контрактам, ведущим геологоразведку, занимающимся строительством многоквартирных домов и другим строительством, обеспечивающим поставку горюче-смазочных материалов, автозапчастей, а также поставщикам стройматериалов и оборудования.
К обычному графику возвращаются и производители бумаги и бумажных изделий, резиновых и пластмассовых изделий, оптики, кабелей и электрооборудования.
Также стало известно, что в Челябинской области приняли несколько законов для поддержки малого и среднего бизнеса. Меры утвердил губернатор Алексей Текслер, передаёт интернет-издание argumenti.ru.
В частности, компаниям разрешат воспользоваться инвестиционным налоговым кредитом по региональным налогам: на имущество, прибыль организации и транспортному.
Снижаются до минимально возможного в регионе уровня налоговые ставки для организаций и ИП в сферах, наиболее подверженных снижению спроса в сложившейся ситуации, — при применении ими упрощённой системы налогообложения.
Кроме того, будет оказана адресная поддержка индивидуальным предпринимателям при применении патентной системы налогообложения.
Ранее сообщалось, что губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подписал указ о мерах финансовой помощи работодателям, вынужденным приостановить деятельность в нерабочие дни.