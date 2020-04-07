Эксперт прокомментировал сообщения о возможном запрете импорта дешёвого бензина

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков прокомментировал сообщение о том, что правительство России намерено временно приостановить импорт дешёвого бензина на внутренний рынок.

В беседе с ФБА «Экономика сегодня» он отметил, что запрет на импорт напрямую поддержит отечественную нефтеперерабатывающую промышленность.

«Если российский рынок окажется заполнен ввозным дешёвым топливом, упадёт спрос на горючее, которое производят заводы нашей страны. И им неминуемо придётся снижать объёмы переработки нефти, а возможно, и останавливать работу предприятий», — пояснил он.

По словам эксперта, это очень сложно технически, как и последующий запуск заводов.

Со своей стороны, глава комитета Госдумы по финансовым рынкам Анатолий Аксаков в беседе с Inforeactor указал, что коронавирус влияет на экономику, потребление (в том числе и нефтепродуктов) как в зарубежных странах, так и в России.

«Учитывая, что предложение превышает спрос, цена в этой ситуации не должна расти по закону рынка», — заявил он.

Ранее сообщалось, что ограничения введут в ближайшее время и, по предварительным данным, они будут действовать до сентября 2020 года.