В Москве рассказали подробности о мерах поддержки бизнеса
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Об этом сообщает ФБА «Экономика сегодня».
Предпринимателей, вынужденных приостановить работу, освободят от арендных платежей, им также предоставят налоговые льготы и компенсируют часть затрат.
Первый пакет мер был принят 24 марта.
«Так, до 31 декабря продлили срок уплаты торгового сбора за I квартал 2020 года. На этот же срок продлили уплату авансовых платежей за I квартал 2020 года по налогу на имущество и земельному налогу для организаций, работающих в сфере общественного питания, туризма, культуры, спорта, досуга и гостиничного бизнеса», — говорится в сообщении на портале мэра и правительства.
Второй пакет мер утвердили 31 марта. Отсрочку по налогу на имущество и земельному налогу распространили на компании, занимающиеся торговлей и бытовыми услугами.
От платежей по аренде городских земельных участков дополнительно освобождены предприятия торговли, туризма, общепита, бытовых услуг и гостиничного бизнеса, которые приостановили свою деятельность. Освобождение действует с первого числа месяца прекращения работы до 1 июля 2020 года.
Также стало известно, что предприятия Ямало-Ненецкого автономного округа, пострадавшие от ситуации с коронавирусом, смогут подать заявку на единовременную выплату на этой неделе. Как передаёт URA.RU, на компенсацию смогут рассчитывать социально-ориентированные компании.
«Компенсация предоставляется в виде разового платежа на безвозмездной и безвозвратной основе в сумме до 200 тыс. рублей», — заявили в пресс-службе регионального правительства.
Ранее в ЯНАО рассказали о дополнительных мерах поддержки бизнеса.