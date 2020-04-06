В Москве рассказали подробности о мерах поддержки бизнеса

Московские власти рассказали подробности о мерах поддержки бизнеса.

Об этом сообщает ФБА «Экономика сегодня».

Предпринимателей, вынужденных приостановить работу, освободят от арендных платежей, им также предоставят налоговые льготы и компенсируют часть затрат.

Первый пакет мер был принят 24 марта.

«Так, до 31 декабря продлили срок уплаты торгового сбора за I квартал 2020 года. На этот же срок продлили уплату авансовых платежей за I квартал 2020 года по налогу на имущество и земельному налогу для организаций, работающих в сфере общественного питания, туризма, культуры, спорта, досуга и гостиничного бизнеса», — говорится в сообщении на портале мэра и правительства.

Второй пакет мер утвердили 31 марта. Отсрочку по налогу на имущество и земельному налогу распространили на компании, занимающиеся торговлей и бытовыми услугами.

От платежей по аренде городских земельных участков дополнительно освобождены предприятия торговли, туризма, общепита, бытовых услуг и гостиничного бизнеса, которые приостановили свою деятельность. Освобождение действует с первого числа месяца прекращения работы до 1 июля 2020 года.

Также стало известно, что предприятия Ямало-Ненецкого автономного округа, пострадавшие от ситуации с коронавирусом, смогут подать заявку на единовременную выплату на этой неделе. Как передаёт URA.RU, на компенсацию смогут рассчитывать социально-ориентированные компании.

«Компенсация предоставляется в виде разового платежа на безвозмездной и безвозвратной основе в сумме до 200 тыс. рублей», — заявили в пресс-службе регионального правительства.

Ранее в ЯНАО рассказали о дополнительных мерах поддержки бизнеса.