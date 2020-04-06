Власти Подмосковья заявили о готовности помочь бизнесу во взаимодействии с банками

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В Московской области готовы помочь бизнесу во взаимодействии с банками, заявил заместитель председателя правительства региона Вадим Хромов.
Власти Подмосковья заявили о готовности помочь бизнесу во взаимодействии с банками
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360».

Как напомнил Хромов, федеральные власти обязали банки пересматривать условия кредитов для предприятий, оказавшихся в трудной ситуации из-за эпидемии коронавируса.

«Если вдруг банк на ваше заявление по отсрочке не реагирует либо отказывает, мы, как Московская область, готовы помочь вам по взаимоотношениям с банком. У нас со всеми крупнейшими банками уже организованы рабочие группы на эту тему», — сказал он.

По словам Хромова, подмосковные власти помогут предпринимателям и в получении беспроцентного банковского займа для выплаты заработной платы.

«В дополнение к льготам и отсрочкам по налогам и социальным взносам можно взять бесплатные деньги на шесть месяцев для того, чтобы в период, когда упал оборот, выплатить зарплату», — пояснил председатель правительства региона.

Также стало известно о мерах поддержки бизнеса в Башкирии. Об этом сообщает Mkset.ru.

«Ведётся тщательный мониторинг, анализируем сложившуюся ситуацию — еженедельно будем корректировать список, если возникнет необходимость. В рамках мер повышения устойчивости экономики республики предусмотрено 52 мероприятия», — заявил первый заместитель премьер-министра правительства республики Андрей Назаров на совещании в региональном кабмине.

Он добавил, что идёт разработка нормативно-правовых актов, призванных обеспечить реализацию всех мер господдержки.

Ранее в ЯНАО рассказали о дополнительных мерах поддержки бизнеса.

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