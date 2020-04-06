В Госдуме оценили ситуацию в российской экономике
- РИА Новости
В беседе с радиостанцией «Говорит Москва» он выразил мнение, что нужно сконцентрироваться на развитии собственных производств, которые могут выпускать то, что необходимо и для внутренней экономики, и для внешней.
«Сначала надо будет восстановить текущие объёмы производства, потом надо будет восстанавливать хозяйственные связи с другими странами мира, поскольку мы экспортоориентированная страна по многим позициям», — сказал Аксаков.
По его мнению, необходимо провести и перегруппировку ресурсов.
Как отметил депутат, у России есть «неплохая структура экономики, которая может быстро сработать на внутренний рынок», а также ресурсы, среди которых международные и золотовалютные резервы.
Ранее глава российского Минфина Антон Силуанов заявил о готовности России к «новой экономической реальности».
Руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев в беседе с ФАН оценил ситуацию на российском валютном рынке.