В Госдуме оценили ситуацию в российской экономике

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Председатель думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков оценил ситуацию в экономике России.
В Госдуме оценили ситуацию в российской экономике
  • РИА Новости

В беседе с радиостанцией «Говорит Москва» он выразил мнение, что нужно сконцентрироваться на развитии собственных производств, которые могут выпускать то, что необходимо и для внутренней экономики, и для внешней.

«Сначала надо будет восстановить текущие объёмы производства, потом надо будет восстанавливать хозяйственные связи с другими странами мира, поскольку мы экспортоориентированная страна по многим позициям», — сказал Аксаков.

По его мнению, необходимо провести и перегруппировку ресурсов.

Как отметил депутат, у России есть «неплохая структура экономики, которая может быстро сработать на внутренний рынок», а также ресурсы, среди которых международные и золотовалютные резервы.

Ранее глава российского Минфина Антон Силуанов заявил о готовности России к «новой экономической реальности».

Руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев в беседе с ФАН оценил ситуацию на российском валютном рынке.

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