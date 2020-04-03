Цена нефти Brent превысила $30 за баррель

Цена нефти марки Brent начала расти и уже превысила $30 за баррель.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные торгов.

По состоянию на 10:05 мск цена июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,27% — до $30,02 за баррель.

Уточняется, что рост начался после сообщений Минэнерго Азербайджана о планирующейся встрече ОПЕК+ по стабилизации цен.

Ранее сообщалось, что Саудовская Аравия обратилась к странам — партнёрам в рамках ОПЕК+ с призывом провести внеочередную встречу для обсуждения ситуации на рынке нефти.

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с НСН оценил ближайшие перспективы цен на нефть.