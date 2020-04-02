Песков прокомментировал планы Минска о закупке нефти по $4 за баррель

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал заявление белорусского премьера Сергея Румаса о том, что Белоруссия рассчитывает получить 2 млн тонн российской нефти по цене около $4 за баррель.

Песков отметил, что это «вопрос рыночной конъюнктуры».

«Мы всегда говорим о рыночной конъюнктуре», — цитирует ТАСС Пескова.

Как пояснил пресс-секретарь, «если будут такие времена, если будут предложения по таким ценам, значит, можно будет закупить, но если таких времён рыночных не наступит и даже если наступит, но будет отсутствовать предложение, тогда закупить не получится».

Ранее Румас заявил, что Белоруссия рассчитывает получить 2 млн тонн нефти из России по цене около $4 за баррель.