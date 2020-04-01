Сбербанк подключился к системе быстрых платежей

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Сбербанк подключился к системе быстрых платежей и осуществил первый пилотный перевод.
Сбербанк подключился к системе быстрых платежей
  • © Максим Блинов
  • РИА Новости

«Все ранее озвученные планы выполняются в срок. В конце марта Сбербанк подключился к СБП. Со вчерашнего дня функционал проходит пилотирование на ограниченном количестве клиентов — 31 марта был совершен первый успешный перевод», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы банка.

Отмечается, что после того, как банк убедится, что сервис работает стабильно, переводы начнут появляться в сервисе «Сбербанк Онлайн».

Ранее сообщалось, что Сбербанк подключится к системе быстрых платежей в начале апреля.

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