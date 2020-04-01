Эксперты предупредили о новом способе мошенничества на фоне ситуации с коронавирусом
- globallookpress.com
В беседе с газетой «Известия» он рассказал, что в последнее время злоумышленники стали звонить от лица авиакомпаний и предлагать вернуть деньги за перелёты, отменённые из-за пандемии. Таким образом мошенники пытаются получить данные банковских карт.
В банковском сообществе знают о такой схеме. Информацию подтвердили в Сбербанке, Газпромбанке, «Открытии», банках «Абсолют» и «Зенит».
В Центробанке заявили, что постоянно отслеживают новые сценарии социальной инженерии, в том числе с учётом нынешней ситуации.
Ранее руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов в беседе с НСН оценил возможность роста утечек данных у сотрудников, работающих дистанционно на фоне пандемии коронавируса.