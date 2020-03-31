Экономист прокомментировал ситуацию с курсом рубля

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Экономист Михаил Хазин прокомментировал ситуацию с курсом рубля.
Экономист прокомментировал ситуацию с курсом рубля
  • РИА Новости

В беседе с НСН он отметил взаимосвязь ослабления национальной валюты с ситуацией на нефтяном рынке и с пандемией коронавируса.

Как прогнозирует эксперт, рубль сможет частично восстановить свои позиции.

«Правда, к уровню 60 рублей за доллар мы, скорее всего, не вернёмся. Во всяком случае в среднесрочной перспективе», — пояснил он.

Со своей стороны, член генерального совета общественной организации «Деловая Россия» Антон Мамаев в беседе с сайтом «Аргументы и факты» отметил, что в апреле на курс рубля будут влиять цены на нефть, темп распространения коронавируса в мире и меры финансового стимулирования в разных странах.

«С учётом перечисленных факторов курс рубля в апреле будет находиться на уровне не ниже 80—82 рублей за доллар», — прогнозирует он.

Ранее главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович оценил перспективы рубля на фоне ситуации в мире.

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