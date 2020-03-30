Эксперт оценил перспективы рубля на фоне ситуации в мире

Главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович оценил перспективы рубля на фоне ситуации в мире.

В беседе с «Российской газетой» он отметил, что мировые рынки довольно спокойно отреагировали на первые сигналы о масштабах проблем американской экономики. Как считает эксперт, риски возобновления спада на рынках остаются на повышенном уровне.

Покатович прогнозирует, что на текущей неделе курс российской валюты окажется в диапазоне 78—82 рублей за доллар, а при дальнейшем снижении нефтяных цен давление на рубль может усилиться.

Ранее руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев в беседе с ФАН оценил ситуацию на российском валютном рынке.