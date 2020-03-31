В Институте национальной энергетики прокомментировали ситуацию с ценами на нефть

Заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов прокомментировал ситуацию с ценами на нефть.

«Спрос зависит от того, насколько долго продлятся меры по борьбе с распространением коронавируса. Эти меры связаны с ограничением по перемещению людей и грузов, соответственно, влияют на спрос на нефтепродукты и нефть», — заявил он в беседе с НСН.

По его словам, также играет роль то, насколько долго продлится ситуация с Саудовской Аравией.

Со своей стороны, эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков в беседе с газетой «Известия» выразил мнение, что во II квартале цены на нефть могут остаться низкими, а периодом восстановления станет второе полугодие 2020 года.

«Высока вероятность, что с рынка уйдут прежде всего сланцевые проекты и тем самым сократят перепроизводство на мировом рынке, цена начнёт восстанавливаться», — сказал он.

Как считает эксперт, одновременно с сокращением добычи в США будет восстанавливаться спрос в Китае, а через полтора-два месяца и Европа может сократить карантинные меры и начать рост потребления нефти.

Ранее Юшков заявил, что авиа- и автомобильное сообщение останавливается и в настоящее время растёт разрыв между объёмом предложения и спроса.