Эксперт оценил перспективы цен на нефть

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков оценил ближайшие перспективы цен на нефть.

«Действительно, низкие цены держатся. И по мере того как коронавирус распространяется в разных странах, по мере того как страны вводят карантинные меры, потребление нефти становится всё меньше и меньше», — заявил он в беседе с НСН.

По словам Юшкова, авиа- и автомобильное сообщение останавливается и в настоящее время растёт разрыв между объёмом предложения и спроса.

Как отметил эксперт, на фоне такой ситуации нет определённости по поводу увеличения добычи.

«А с 1 апреля перестают действовать квоты на добычу. Неизвестно, насколько Саудовская Аравия действительно увеличит объём добычи или нет», — сказал он.

Эксперт считает, что многое будет зависеть и от восстановления Китая: на сколько будет снижаться объём производства в США, каков будет объём падения спроса со стороны Евросоюза.

Ранее экономист Василий Колташов, директор Института нового общества, в беседе с URA.RU оценил ситуацию на нефтяном и финансовых рынках.