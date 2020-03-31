Новак и глава Минэнерго США обсудят ситуацию на мировых нефтяных рынках

Главы Минэнерго России и США Александр Новак и Дэн Бруйетт обсудят пути решения проблем волатильности на мировых нефтяных рынках, сообщили в пресс-службе американского ведомства.

«Министр Бруйетт обсудит со своим российским коллегой министром Новаком пути решения крупнейшими мировыми производителями (чёрного золота. — RT) проблем волатильности на мировых рынках нефти в этот беспрецедентный период волнений», — приводит заявление главы пресс-службы Шейлин Хайнс ТАСС.

Дата переговоров не уточняется.

30 марта президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в телефонном разговоре затронули ситуацию, развивающуюся на мировом нефтяном рынке.

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с НСН оценил ближайшие перспективы цен на нефть.