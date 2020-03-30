В Подмосковье рассказали о мерах поддержки бизнеса

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В Московской области рассказали о мерах поддержки бизнеса в условиях пандемии коронавируса.
В Подмосковье рассказали о мерах поддержки бизнеса
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Об этом сообщает телеканал «360».

«Прекращение деловой активности на неделю для многих направлений бизнеса становится критическим. В этой ситуации правительство должно снизить нагрузку на предприятия со стороны государственных органов», — заявил зампред регионального кабмина Вадим Хромов.

В частности, могут быть пересмотрены сроки по выполнению обязательств, которые предприниматели взяли на себя в рамках получения субсидий или иных мер поддержки.

Как отметил Хромов, власти и региона, и страны разработали пакет мер поддержки, который поможет бизнесу преодолеть этот период.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв рассказал о поддержке предпринимателей.

Эксперт РИСИ, экономист Михаил Беляев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил меры по поддержке бизнеса в России.

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