В Подмосковье рассказали о поддержке бизнеса в условиях пандемии коронавируса

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв рассказал о поддержке бизнеса в условиях пандемии коронавируса.

Об этом сообщает телеканал «360».

По словам главы региона, предпринимателям нужно самостоятельно напомнить о себе, если они оказываются в критической ситуации.

«Наша задача — помочь компаниям», — сказал он.

В настоящее время в Подмосковье разрабатывают меры для поддержки бизнеса. К примеру, рассматривается возможность внести мораторий на уплату арендных платежей субъектам МСП.

Воробьёв также призвал предприятия не увольнять сотрудников и не сокращать им заработные платы.

Ранее вице-президент Федерации рестораторов и отельеров Вадим Прасов в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию в отрасли в связи с коронавирусом.