Экономист прокомментировал цену на нефть Brent ниже $25 за баррель

Эксперт РИСИ кандидат экономических наук Михаил Беляев прокомментировал в разговоре с RT снижение цен на нефть марки Brent ниже $25 за баррель.

«Цена нефти ниже $25 за баррель для нас неприятна и некомфортна, но не критична. Я рассматриваю ситуацию с точки зрения российских интересов, и у нас есть запас прочности по резервным фондам и подушке безопасности, даже несмотря на то, что мы действуем в условиях проседания экономической конъюнктуры под давлением коронавирусной эпидемии», — сказал он.

По словам эксперта, такая низкая цена на нефть неинтересна «никому, кроме потребителей, но цену на рынке формируют производители».

Он подчеркнул, что никто из производителей от этого не выигрывает, «рано или поздно будет возвращение к компромиссной цене, которая выше $25».

«Думаю, вопрос времени, и достаточно близкого, когда цена вернётся к $40 за баррель», — заключил Беляев.

Цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь Brent в ходе торгов 27 марта опускалась на 5,96% — до $24,77 за баррель.