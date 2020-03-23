Экономист оценил падение цен на нефть более чем на 7%

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Анна Лушникова
Эксперт РИСИ, кандидат экономических наук Михаил Беляев прокомментировал RT снижение мировых цен на нефть марки Brent и WTI более чем на 7%.
Экономист оценил падение цен на нефть более чем на 7%
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«Безусловно, на данный момент ситуация не вызывает оптимизма. Тут есть две основные группы факторов. Первая — общее снижение потребления нефти и, как следствие, падение цены на этот вид сырья. Также это и предрекание экономических темпов роста в Китае ниже тех, которые прогнозировались. Оценки корректируются в сторону ухудшения», — сказал он.

По мнению эксперта, предполагается, что «потребление нефти снизится в дальнейшем» — и это оказывает депрессивное воздействие на цену.

«Вторая группа факторов — неурегулированность отношений в ОПЕК+ и по отношению к основному внешнему партнёру — России. Что касается первой группы факторов, сделать ничего особенно нельзя. Что же касается второй, Саудовская Аравия поймёт, что успехов ей добиться не удастся, и ей придётся идти на переговоры с Россией. Ни одна из нефтедобывающих стран не заинтересована в том, чтобы цены на этот энергоресурс падали. Разумная и компромиссная позиция возобладает, и цена серьёзно скорректируется в сторону повышения. Называть её в неясных ситуациях опасно, но, думаю, мы можем увидеть что-то около 40. Это дело не ближайших дней, но месяцев», — заключил Беляев.

Ранее мировые цены на нефть марки Brent и WTI снизились более чем на 7%.

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