ЦБ направит 150 млрд рублей на поддержку кредитования бизнеса

Центробанк России выделит 150 млрд рублей на поддержку кредитования малого и среднего предпринимательства (МСП) с целью бесперебойной выплаты сотрудникам зарплат.

Об этом сообщается на сайте регулятора.

«Банк России... принял решение уточнить параметры нового механизма Банка России по поддержке кредитования субъектов МСП с установленным совокупным лимитом в размере 500 млрд рублей. В рамках указанного совокупного лимита будет направлено до 150 млрд рублей на поддержку кредитования банками субъектов МСП с целью бесперебойного выполнения ими обязательств по заработной плате перед сотрудниками», — говорится в заявлении.

Отмечается, что регулятор будет предоставлять кредиты банкам на эти цели по ставке 4% годовых и на срок один год, при этом максимальный объём предоставления средств для каждой кредитной организации будет рассчитываться из объёма портфеля кредитов, предоставленных ею субъектам МСП на обеспечение расчётов по заработной плате в соответствии с одобренной кабмином программой.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал о мерах по поддержке малого бизнеса.

Заведующий кафедрой финансов Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте России Александр Хандруев прокомментировал в беседе с ФАН предложенные Мишустиным меры.