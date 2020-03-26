Mail.ru Group направит миллиард рублей на поддержку малого бизнеса

Mail.ru Group направит миллиард рублей на поддержку малого и среднего бизнеса, заявил гендиректор компании Борис Добродеев.

«Распространение вируса изменило повседневную жизнь людей, а это в свою очередь сказалось на всём бизнесе. Для крупных игроков вынужденные ограничения стали серьёзным стрессом, но их масштабы позволяют оперативно перестраивать процессы и справляться с трудностями», — сказал он.

По его словам, малому и среднему предпринимательству приходится гораздо сложнее.

Как сообщил Добродеев, Mail.ru Group создала оперативный штаб. Выделенные средства пойдут на помощь компаниям и предпринимателям в целом — соцсети «ВКонтакте» и «Одноклассники» удвоят бюджеты на продвижение МСБ.

«Сервис объявлений «Юла» начнёт продвигать на главной странице дистанционные услуги. Кроме того, для продавцов товаров «Юла» увеличит бесплатное размещение до 200 объявлений в месяц и введёт возможность бесплатного продвижения за бонусы», — отметил Добродеев.

Он также рассказал, что для компаний, вынужденных перевести процессы в онлайн, будет подготовлен бесплатный пакет услуг от платформы «Mail.ru для бизнеса», а сервис Delivery Club снизит комиссию для всех новых подключившихся к платформе партнёров.

Кроме того, цифровое агентство недвижимости «33 Слона» откажется от своей доли в комиссии в пользу риелторов и агентств. Планируется принять и другие меры.

В ближайшее время будут опубликованы конкретные инструкции по получению поддержки.

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