Ассоциации компаний розничной и интернет-торговли обратились за господдержкой

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Ассоциации компаний розничной торговли, интернет-торговли, предприятий индустрии детских товаров и другие обратились за господдержкой.
Ассоциации компаний розничной и интернет-торговли обратились за господдержкой
  • Pixabay

Как сообщает «Российская газета», соответствующее письмо направлено премьер-министру Михаилу Мишустину.

Авторы послания призвали «поставить на паузу» весь сегмент потребительского рынка, за исключением продуктовой торговли. Как отмечается в письме, отмена ряда платежей станет существенной мерой поддержки.

Например, предложено отменить на шесть месяцев обязанность по уплате налогов, включая НДС, НДФЛ, арендную плату за землю, и ограничить максимальную ставку кредитования на уровне 8%.

«В условиях распространения коронавирусной инфекции падение оборотов отрасли и трафика составляет от 50 до 80% в зависимости от региона. Предприятия либо закрываются, либо находятся на грани закрытия», — говорится в послании.

Ранее экономист Сергей Хестанов в беседе с НСН прокомментировал идею отмены налога для самозанятых в России до окончания ситуации с коронавирусом.

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