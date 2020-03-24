Дерипаска раскритиковал действия Центробанка во время пандемии

Российский предприниматель-миллиардер Олег Дерипаска заявил, что Центробанк России или не осознаёт серьёзность будущих проблем на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 и снижения цен на нефть, либо пытается их скрыть.

Об этом он написал комментарий на своём сайте.

«Банк России либо не осознаёт глубину нарастающих проблем, либо пытается их скрыть. Это, например, заметно по такой фразе: «Соответственно, мы можем увидеть замедление роста спроса», которая произносится в тот момент, когда многие бизнесы в стране фактически встали», — пишет Дерипаска.

Предприниматель обвинил ЦБ в отказе предпринимать действия, пока кризис, по его словам, не проявит себя в полной мере.

Он также раскритиковал отказ ЦБ снижать ключевую ставку.

В пятницу, 20 марта, Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 6% годовых.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.