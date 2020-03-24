Сбербанк не намерен ограничивать снятие наличных в банкоматах
- © Евгений Биятов
- РИА Новости
Как отметили в Сбербанке, они внимательно следят за «санитарно-эпидемиологической обстановкой в каждом из российских регионов», передаёт ТАСС.
«В тех населённых пунктах, где это будет целесообразно, мы отключим ресайклинговый функционал банкоматов, и они будут работать как обычные. Клиенты не почувствуют разницы», — говорится в сообщении.
Там подчеркнули, что более 70% банкоматов Сбербанка не имеют функции ресайклинга.
«Сбербанк не планирует вводить ограничения на снятие наличных в банкоматах», — заявили в банке.
Ранее Центробанк рекомендовал банкам принять некоторые профилактические меры для противодействия распространению COVID-19.
Среди них — ограничение приёма и выдачи денег из банкоматов замкнутого цикла.