Сбербанк не намерен ограничивать снятие наличных в банкоматах

Сбербанк не планирует вводить ограничения на снятие наличных в банкоматах. Об этом заявили в пресс-службе банка. Ранее ЦБ рекомендовал кредитным организациям принять ряд мер для противодействия коронавирусу, в том числе ограничить приём и выдачу денег из банкоматов замкнутого цикла.

Как отметили в Сбербанке, они внимательно следят за «санитарно-эпидемиологической обстановкой в каждом из российских регионов», передаёт ТАСС.

«В тех населённых пунктах, где это будет целесообразно, мы отключим ресайклинговый функционал банкоматов, и они будут работать как обычные. Клиенты не почувствуют разницы», — говорится в сообщении.

Там подчеркнули, что более 70% банкоматов Сбербанка не имеют функции ресайклинга.

«Сбербанк не планирует вводить ограничения на снятие наличных в банкоматах», — заявили в банке.

Ранее Центробанк рекомендовал банкам принять некоторые профилактические меры для противодействия распространению COVID-19.

Среди них — ограничение приёма и выдачи денег из банкоматов замкнутого цикла.