В Калмыкии началось строительство двух ветропарков
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- РИА Новости
Об этом сообщает ОТР.
Проектом занимается инвестиционный фонд, созданный совместно «Роснано» и компанией «Фортум».
На объектах планируется разместить 48 ветроэнергетических установок. Основные компоненты производят в Нижегородской, Ульяновской и Ростовской областях.
Оба ветропарка должны начать поставки электроэнергии в конце 2020 года.
Ранее Rostovgazeta.ru сообщало, что в Ростовской области планируют построить четвёртый ветропарк.