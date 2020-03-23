В Калмыкии началось строительство двух ветропарков

Короткая ссылка
В Калмыкии начали строить две ветряные электростанции общей мощностью 200 МВт.
В Калмыкии началось строительство двух ветропарков
  • © Виталий Тимкив
  • РИА Новости

Об этом сообщает ОТР.

Проектом занимается инвестиционный фонд, созданный совместно «Роснано» и компанией «Фортум».

На объектах планируется разместить 48 ветроэнергетических установок. Основные компоненты производят в Нижегородской, Ульяновской и Ростовской областях.

Оба ветропарка должны начать поставки электроэнергии в конце 2020 года.

Ранее Rostovgazeta.ru сообщало, что в Ростовской области планируют построить четвёртый ветропарк.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить