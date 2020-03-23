В Калмыкии началось строительство двух ветропарков

В Калмыкии начали строить две ветряные электростанции общей мощностью 200 МВт.

Об этом сообщает ОТР.

Проектом занимается инвестиционный фонд, созданный совместно «Роснано» и компанией «Фортум».

На объектах планируется разместить 48 ветроэнергетических установок. Основные компоненты производят в Нижегородской, Ульяновской и Ростовской областях.

Оба ветропарка должны начать поставки электроэнергии в конце 2020 года.

Ранее Rostovgazeta.ru сообщало, что в Ростовской области планируют построить четвёртый ветропарк.