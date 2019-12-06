В Ростовской области планируют построить четвёртый ветропарк

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В Ростовской области намерены построить четвёртый ветропарк, сообщает Rostovgazeta.ru со ссылкой на региональное правительство.
В Ростовской области планируют построить четвёртый ветропарк
  • РИА Новости

Инвестиционное решение по проекту принял Фонд развития ветроэнергетики.

Мощность ветроэлектростанции составит 50 МВт. Начало работы запланировано на IV квартал 2020 года.

В настоящее время в регионе строят три ветропарка. Их ввод в эксплуатацию намечен на первое полугодие следующего года. Они находятся в Каменском, Красносулинском и Азовском районах.

В июне интернет-газета «Дни.ру» сообщала о ветроустановке на Адыгейской ВЭС.

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