В Ростовской области планируют построить четвёртый ветропарк
- РИА Новости
Инвестиционное решение по проекту принял Фонд развития ветроэнергетики.
Мощность ветроэлектростанции составит 50 МВт. Начало работы запланировано на IV квартал 2020 года.
В настоящее время в регионе строят три ветропарка. Их ввод в эксплуатацию намечен на первое полугодие следующего года. Они находятся в Каменском, Красносулинском и Азовском районах.
В июне интернет-газета «Дни.ру» сообщала о ветроустановке на Адыгейской ВЭС.