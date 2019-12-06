В Ростовской области планируют построить четвёртый ветропарк

В Ростовской области намерены построить четвёртый ветропарк, сообщает Rostovgazeta.ru со ссылкой на региональное правительство.

Инвестиционное решение по проекту принял Фонд развития ветроэнергетики.

Мощность ветроэлектростанции составит 50 МВт. Начало работы запланировано на IV квартал 2020 года.

В настоящее время в регионе строят три ветропарка. Их ввод в эксплуатацию намечен на первое полугодие следующего года. Они находятся в Каменском, Красносулинском и Азовском районах.

В июне интернет-газета «Дни.ру» сообщала о ветроустановке на Адыгейской ВЭС.