В Минфине рассказали о росте ВВП России

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Глава Минфина России Антон Силуанов рассказал о росте ВВП страны в январе-феврале.
В Минфине рассказали о росте ВВП России
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы видим, что, по данным министерства экономики, в целом экономика пока развивается в рамках тех трендов, которые мы планировали. За два месяца рост экономики составил 2,3%», — сказал Силуанов.

Вместе с этим он добавил, что в целом бюджет пока за два месяца также исполняется по плану.

Соответствующее заявление он сделал во время выступления на совещании в правительстве.

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина дала прогноз по росту экономики России в 2020 году.

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