В Минфине рассказали о росте ВВП России

Глава Минфина России Антон Силуанов рассказал о росте ВВП страны в январе-феврале.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы видим, что, по данным министерства экономики, в целом экономика пока развивается в рамках тех трендов, которые мы планировали. За два месяца рост экономики составил 2,3%», — сказал Силуанов.

Вместе с этим он добавил, что в целом бюджет пока за два месяца также исполняется по плану.

Соответствующее заявление он сделал во время выступления на совещании в правительстве.

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина дала прогноз по росту экономики России в 2020 году.