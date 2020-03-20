Набиуллина дала прогноз по росту экономики России в 2020 году

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Рост ВВП России во втором квартале 2020 года может замедлиться, однако годовые темпы прироста будут в положительной зоне. Об этом заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина.
Набиуллина дала прогноз по росту экономики России в 2020 году
  • РИА Новости

«Мы видим, что темпы во втором квартале этого года могут замедляться и темпы во втором квартале, скорее всего, меньше, чем в первом. Но годовые темпы, скорее всего, останутся в положительной зоне», — цитирует Набиуллину ТАСС.

По её словам, развитие ситуации в третьем квартале зависит от многих обстоятельств. Она рассчитывает, что будет стабилизация экономики, в том числе с учётом мер, принимаемых правительством и ЦБ.

Она также отметила, что в 2021 году регулятор ожидает улучшение экономической динамики.

20 марта Центральный банк сохранил ключевую ставку на уровне 6% годовых.

Ранее сообщалось, что кабмин и ЦБ вводят пакет мер поддержки для минимизации последствий влияния коронавируса и волатильности на рынках на национальную экономику.

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