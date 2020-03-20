В Кремле прокомментировали курс рубля

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с курсом рубля. По его словам, волатильность вызвана в том числе идеальным штормом в мировой экономике, однако на смену этому всегда приходит период стабильности.

«Клеить ярлыки на основе трёх-четырёхдневной динамики непрофессионально по меньше мере. Эти дневные волатильности, скачки, это, конечно, неприятно. Мы знаем, что это спровоцировано и неблагоприятной мировой конъюнктурой и тем самым идеальным штормом в мировой экономике, эмоциональными последствиями», — сказал Песков журналистам.

По его словам, принимаются энергичные меры и регулятором, и правительством.

«Такие волатильности случаются, они были несколько лет назад, но всегда им на смену приходит период стабильности, опять же, потому что макроэкономические параметры, несмотря на сложности, позволяют с уверенностью говорить, что волатильность сменится стабильностью», — добавил он.

Ранее эксперт Института современного развития Никита Масленников прокомментировал сообщение о том, что российский рубль вышел на второе место по волатильности мировых валют к доллару США.

В ходе торгов в пятницу, 20 марта, курс доллара упал ниже 78 рублей.