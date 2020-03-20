Курс рубля растёт к доллару и евро

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На открытии торгов в пятницу, 20 марта, рубль растёт к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Курс рубля растёт к доллару и евро
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  • globallookpress.com

Курс доллара упал на 95 копеек и составил 78,17 рубля.

Курс евро снизился на 77 копеек — до 83,88 рубля.

Ранее финансовый и биржевой аналитик Степан Демура в беседе с сайтом «Москва 24» сделал предположение о динамике курса рубля в ближайшее время.

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