Курс рубля растёт к доллару и евро
На открытии торгов в пятницу, 20 марта, рубль растёт к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
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- globallookpress.com
Курс доллара упал на 95 копеек и составил 78,17 рубля.
Курс евро снизился на 77 копеек — до 83,88 рубля.
Ранее финансовый и биржевой аналитик Степан Демура в беседе с сайтом «Москва 24» сделал предположение о динамике курса рубля в ближайшее время.
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